Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) wil opheffing jachtverbod op kraaien

02 juli 2019

13u10

Om de populatie van kraaien in deelgemeente Linden terug onder controle te brengen wil Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) de opheffing van het jachtverbod op deze vogels. Hij zal in die zin een voorstel doen op het schepencollege van komende maandag.

In een twitterbericht wijst hij erop dat deze vogels momenteel "alles kaal vreten". "Hazen weg, mussen weg, andere kleine vogels weg, zelfs de roofvogels vallen ze aan", aldus de tweet.

Kraaienplaag in Linden. Honderden. Vreten alles kaal.

Hazen weg, mussen weg, andere kleine vogels weg, zelfs de roofvogels vallen ze aan.



Ik zal schepencollege voorstellen het jachtverbod od kraai tijdelijk op te heffen om de populatie terug onder controle te krijgen. pic.twitter.com/MaCTdmhl4H Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Er is volgens Francken momenteel vooral in Linden en even verderop in het gehucht Sint-Bernard sprake van een sterk aangroeiende populatie van honderden kraaiachtige vogels die de biodiversiteit in dit gebied sterk onder druk zet. "Ze halen bijvoorbeeld nesten van andere vogels leeg. Ook de hazenpopulatie is hierdoor zeer sterk uitgedund", aldus Francken.

Vooraleer tot de actie over te gaan wil hij overleg plegen met de Hubertusvereniging van jagers en de Wildbeheerseenheid die actief is op het grondgebied van Lubbeek. "Ik wil met hen bespreken welke opties er zijn om deze vogelpopulatie terug onder controle te krijgen zodat de biodiversiteit terug ademruimte krijg", aldus Theo Francken.