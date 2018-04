Loverboys ronselen minderjarige meisjes in jeugdinstellingen HA

06 april 2018

11u01

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Pooiers ronselen minderjarige meisjes in West-Vlaamse jeugdinstellingen om hen aan het werk te zetten in de Antwerpse prostitutiebuurt. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.

Volgens Yasmin Van Damme van Child Focus liepen er in de zomer van 2014 een vijftal meisjes weg uit een Ieperse jongerenhome om in de rosse buurt te belanden. In twee jaar tijd werden minstens 60 Vlaamse meisjes tussen 12 en 18 jaar seksueel uitgebuit, zo bracht onderzoek van Child Focus in 2015 aan het licht. Vorig jaar kwamen daar nog eens 39 dossiers bij, zegt Van Damme.

Ook Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke, de vereniging voor slachtofferhulp bij mensenhandel, wijst op het probleem. Volgens Vanhoutte klopten vorig jaar twintig vrouwen aan bij Payoke die als minderjarigen in de prostitutie zijn beland. In alle verhalen liep steeds dezelfde rode draad: ze werden door jonge pooiers in jeugdinstellingen geronseld. Dat gebeurt vaak via sociale media. Of de loverboys hangen rond in de buurt van de home's en gaan op zoek naar de makkelijkste prooi, namelijk de zwakste meisjes.

Het parket van West-Vlaanderen is zich bewust van de ernst van het probleem en plant binnenkort in samenwerking met Child Focus en Payoke een overleg met de instellingen en andere betrokkenen.