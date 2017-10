Lovendegem, Waarschoot en Zomergem kiezen uit 4 fusienamen aja

11u36

Bron: Belga 3 Wikimedia Lovendegem Wordt het Lievegem, Lieveland, Midden-Meetjesland of Lievebeke? Inwoners van de Oost-Vlaamse gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem kunnen vanaf 6 november stemmen op de naam voor de fusiegemeente die ze vanaf 1 januari 2019 vormen. Een volksjury selecteerde vier mogelijke namen uit 541 inzendingen. De inwoners zullen de definitieve keuze maken.

Iedere inwoner vanaf 12 jaar kan tot 26 november stemmen op zijn of haar favo­riete nieuwe gemeentenaam. De inwoners zullen de definitieve keuze maken tussen Lievegem, Lieveland, Midden-Meetjesland en Lievebeke. Dat kan online op de website www.fusiedelieve.be of met een formulier dat in de week van 6 november bij de inwoners thuis wordt bezorgd. Begin december wordt de naam van de nieuwe gemeente onthuld.



Op 31 december wordt de onderzoeksfase naar het fusieproject afgerond. Daarna wordt het voorgelegd aan de Vlaamse regering, die een financiële beloning van 500 euro per inwoner voorziet. Met het volledige project gaat een schuldafbouw van 13 miljoen euro gepaard. Een financiële meevaller waarmee het bestuur de beleidsplannen wil uitvoeren en een belastingverlaging zal doorvoeren.



Vanaf 1 januari 2019 zullen Waarschoot, Zomergem en Lovendegem dan naar één gemeente toegroeien. Als de nieuwe fusiegemeente er komt, zal die 26.000 inwoners tellen.