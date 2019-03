Lovende woorden voor afscheidnemend CD&V’er Eric Van Rompuy: “Hij is een voorbeeld voor ons allemaal” AW

16 maart 2019

14u55

Bron: Belga 0 "Met dertig partijleden zoals Eric Van Rompuy haalde de CD&V momenteel 40 procent in de peilingen". Dat zei Justitieminister Koen Geens tijdens een huldiging van de afscheidnemende politicus.

Geens herinnerde eraan dat met uitzondering van de periode 1984-1988 Eric Van Rompuy sinds 1979 onafgebroken hetzij in het Europees, federaal of Vlaams parlement zetelde. "Het is steeds de man geweest die in de politiek steeds de lijn heeft aangehouden. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal", aldus Geens, die hierbij onder meer verwees naar de "briljante wijze" waarop Van Rompuy in de periode 1999-2004 oppositie voerde tegen de regering-Verhofstadt en de steun die hij nadien "als een echte partijsoldaat" geboden heeft aan de CD&V-ministers in de opeenvolgende regeringen.



Van Rompuy is inmiddels 70 jaar oud en is met zijn 36 jaar aanwezigheid in parlementen de politicus na Herman De Croo met de langste anciënniteit. Hij haalde in 1979 als eerste opvolger voor de Europese verkiezingen 68.000 voorkeurstemmen en volgde in 1981 Leo Tindemans op in het Europees parlement.

Definitief afscheid

Van Rompuy nam in totaal tien keer deel aan parlementsverkiezingen, maar neemt nu definitief afscheid van de politiek. Van 1995 tot 1999 was hij als Vlaams minister bevoegd voor KMO, Landbouw, Media en Economie. In de periode 1981-2016 zetelde hij ook in de gemeenteraad van Zaventem, waar hij gedurende twee periodes (1982-88 en 2007-2016) ook schepen was.