Lovely (22) moest naar ziekenhuis voor nierstenen, maar ging naar huis met baby: "Ik was wel misselijk, maar dacht dat ik te zwaar gefeest had" Xavier Coppens

31 augustus 2018

17u38

Bron: Eigen berichtgeving 18 Ontdekken dat je zwanger bent, terwijl je al aan het bevallen bent. Het lijkt surrealistisch, maar Lovely Dewolf (22) uit Kortrijk maakte het mee. De huisarts stuurde haar naar het ziekenhuis. De pijn in haar rug bleek echter niet afkomstig van nierstenen. Wel van een baby die naar buiten wilde. Pas 3 uur voor ze haar dochter Maité ter wereld bracht, kreeg ze te horen dat ze zwanger was. "Help, ik word mama..."

Het nieuwe academiejaar stond net voor de deur. Studente Lovely Dewolf (22) was klaar om preses te worden bij de Vives Hogeschool in Kortrijk. De voorbije maanden zei ze dan ook nooit 'nee' tegen een studentenfeestje. Het bier vloeide rijkelijk... Maar plots was er begin augustus die vervelende pijn in de onderrug.

