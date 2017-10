Louise diende al in 2015 klacht in tegen haar latere moordenaar: Luikse agent geschorst mvdb

Bron: Belga 0 rv Slachtoffer Louise L. De inspecteur van de politiezone Luik die op 11 februari 2015 Louise L. (24) zag, is geschorst. Dat hebben zonechef Christian Beaupère en burgemeester Willy Demeyer vandaag gezegd. De Franse studente Louise L. werd op 10 oktober gedood door Patrick Vanderlinden (54).

De zonechef zei dat de klacht van de studente in 2015 een proces-verbaal verdiende, en geen infofiche. Tegen de agent is er ook een gerechtelijke procedure gestart voor het niet verlenen van hulp.



De dag nadat het lichaam van Louise L. gevonden was, hadden vrienden van Louise gezegd dat er twee jaar eerder al een incident was geweest. Dat is toen niet grondig onderzocht, aldus de naasten van het slachtoffer. De dader werd al twee keer veroordeeld voor zedenfeiten.





