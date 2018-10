Louis Tobback stelt steakfestijn voor veroordeelde politieagenten niet op prijs HA

30 oktober 2018

13u43

Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) zegt de benefietactie die Leuvense agenten op touw zetten om twee veroordeelde collega's financieel te steunen "niet te appreciëren". Hij ziet ook een verband met de recente beslissing om een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen de rest van de straf buiten de gevangenis onder elektronische toezicht te laten uitzitten.

De opbrengst van het eetfestijn, dat zaterdag georganiseerd wordt, gaat naar twee agenten van het Leuvense politiekorps die recent van een rechter in beroep 10 maanden met uitstel opgelegd kregen, omdat ze in de zomer van 2014 een 16-jarige dronken jongen in het verhoorlokaal zwaar toetakelden. De twee agenten kregen ook een boete van 600 euro opgelegd, en ze moeten het slachtoffer 2.250 euro betalen. De benefietactie betreft een steakdag waarvoor al ruim 350 personen, waaronder heel wat collega's van het duo, ingeschreven zijn.

"Dit is een privé-initiatief en iedereen heeft de vrijheid om zijn buurman of collega te helpen om zijn schulden te betalen. Als men hierover mijn mening vraagt dan zeg ik dat ik het niet apprecieer en niet vind dat dit navolging moet kennen. Volgens mij is het een gevolg van de onbegrijpelijke rechterlijke beslissing tot vroegtijdige vrijlating van die moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen", reageert Louis Tobback. "Dat agenten van oordeel zijn dat de rechtbank hen niet respecteert maakt het voor hen moeilijker om andere rechterlijke beslissingen te accepteren die hen treffen, wat ik zeer ongezond vind.”



“Ik betreur ook dat het nieuws van de benefiet in de pers verschijnt want dat geeft het gebeuren het karakter van een betoging", besluit Tobback.