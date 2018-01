Louis Tobback: "Veel van wat Theo Francken doet, zou ik ook doen" TT

Bron: Knack.be 151 Photo News Louis Tobback (sp.a). Sp.a-coryfee Louis Tobback zegt in een interview met Knack dat hij "een genuanceerde mening" heeft over Theo Francken. Wat de N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie nu doet, "ligt in het verlengde van wat ik deed als minister van Binnenlandse Zaken", aldus de burgemeester van Leuven.

Dat Francken onder vuur ligt om de zogenaamde Soedan-deal, is niet correct, zegt Tobback. Ook al is hij niet te spreken over het plan om Sudanezen terug te sturen naar hun thuisland: "Die deal met de Sudanezen tart toch alle verbeelding? Het zou pas echt verbazen als er niemand wordt gefolterd in Khartoem."

Maar het gaat hier wel om een plan van de regering, en niet van Francken alleen, zo klinkt het.

"Nu moeten ze niet komen zeggen dat ze niet wisten dat Francken dat deed. Ook CD&V'ers zoals Nahima Lanjri en Wouter Beke niet: hun verontwaardiging komt wel erg laat. Als het slecht afloopt met een aantal van die teruggestuurde personen is dat de collectieve verantwoordelijkheid van de hele meerderheid."

"Je moet van Theo Francken geen zondebok maken", aldus Tobback nog in Knack, die inhoudelijk bovendien verdediging van de staatssecretaris op zich neemt: "Veel van wat Theo Francken doet, zou ik ook doen", zegt hij. "Maar hij geniet er te veel van. Vandaar dat hij een incident veroorzaakt door met veel wellust te zeggen: 'Ik ga het Maximiliaanpark opkuisen.' Dat is niet goed. Asielzoekers terugsturen moet een corvee blijven. Je moet de asielproblematiek aanpakken, en je moet dat zelfs met overtuiging doen, maar je moet niet wellustig komen pochen: 'Ik heb weer zoveel criminelen op het vliegtuig gezet."

