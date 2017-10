Louis Tobback pleit voor 50 km/uur op hele Leuvense ring SVM

21u09

Bron: Belga 0 belga Louis Tobback pleit voor een algemene snelheidsverlaging op de Leuvense ring tot 50 km/uur. Dat heeft de burgemeester vanavond gezegd op ROB-tv. Hij deed dat naar aanleiding van de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer om de snelheid tussen het UZ Gasthuisberg en de Mechelsepoort vanaf volgend jaar te verlagen van 90 naar 70 km/uur.

De toegelaten snelheid op de Leuvense ring varieert momenteel naargelang de locatie van 50 tot 90 km/uur. Volgens Tobback heeft een snelheid hoger dan 50 km/uur hier in de praktijk geen zin omdat men op die manier op locaties als het Artoisplein alleen maar iets sneller in de file terechtkomt. "Daarom rijden we allemaal beter aan een éénvormige snelheid en vormen we op die manier een soort groene golf", aldus Tobback.