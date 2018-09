Louis Tobback over vrijlating van moordenaar agente: "Als ik vader van Kitty was, zou ik dingen doen waarvoor ik 20 jaar zou zitten" BMK

25 september 2018

05u10 0 Ook in Leuven komt het elektronisch toezicht voor één van de moordenaars van Kitty Van Nieuwenhuysen hard aan. "Ik heb zo'n flauw idee wat ik zou doen als vader die te horen krijgt dat de dader van zo'n smerige moord nu al vrijkomt", zegt burgemeester Louis Tobback. "Ik zou dan 20 jaar krijgen en na 10 jaar al opnieuw thuis zijn."

Kitty Van Nieuwenhuysen zou na haar stage aan de slag gaan bij het Leuvense politiekorps, maar de jonge agente kwam in december 2007 om toen ze werd doodgeschoten door Noureddine Cheikhni en twee kompanen. Dat Cheikhni ondanks een veroordeling tot dertig jaar cel al na tien jaar vrijkomt met een enkelband, kan er bij Louis Tobback niet in.

"Er is iets wat niet klopt aan dit verhaal, iets wat niet kan, de stap te veel... Zo voel ik het aan", zegt de sp.a'er. "Ik zou me als rechter niet goed voelen als ik een dergelijke uitspraak had gedaan. Let wel, ik ben De Wever of Jambon niet en ga dus niet roepen dat onze rechters wereldvreemd zijn. Ik ben absoluut voorstander van vastgelegde procedures en de scheiding der machten, maar we moeten misschien toch eens nadenken over de bestaande procedures. Als een assisenhof van mening is dat een dader 30 jaar cel verdient voor een smerige moord, dan is het toch straf dat je als ouder de dader al na 10 jaar onder ogen kan krijgen, zij het dan met een enkelband."

Ook binnen het Leuvense politiekorps heerst er veel woede en onbegrip over de vervroegde vrijlating. Korpschef Jean-Paul Mouchaers zegt dat de wet weliswaar is toegepast, maar dat hij zijn mensen begrijpt. "Kitty zou ons versterken op 1 januari 2008. Dat haar vader Johan alsnog in haar voetsporen kon treden in het Leuvens korps van 2009 tot 2016 heeft het verlies enigszins helpen verwerken, maar het bleef zwaar. De oproep van Leuvense politiemensen om geweld tegen de politie zwaar te bestraffen, klinkt alsmaar luider. Ik ondersteun die oproep ten volle."