Louis Tobback over link tussen Mathot (PS) en N-VA: "Waarom maakt niemand daar lawaai over?" Robbe van Lier

09u22

Bron: De Zondag, Le Vif, De Morgen 174 photo_news Sp.a-coryfee en Leuvens burgemeester Louis Tobback wordt volgend jaar tachtig en neemt daarmee ook afscheid van de politiek. In een interview in 'De Zondag' stelt Tobback zich luidop vragen bij de band tussen N-VA en Alain Mathot, Franstalig Kamerlid voor de PS en een van de verdachten in een fraudezaak. "Waarom maakt niemand dáár lawaai over? Bizar"

Tobback werpt in het interview zijn licht over de politieke schandalen van de laatste tijd, waarbij ook zijn partij sp.a betrokken is geraakt. Al ziet de Leuvense burgemeester dat niet zo. "De sp.a kampt bij mijn weten met geen enkel schandaal." En Optima/Publifin in Gent of Samusocial in Brussel, dan? "Dat is te makkelijk. Worstelt CD&V dan ook met Orban in Hongarije? Die zitten ook in dezelfde familie. (kwaad) Als het over kwalijke dingen gaat, zijn het ineens ‘de socialisten’."

Vorig jaar weigerde N-VA om de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathot (PS) op te heffen. Niemand die ernaar kraaide. Dat was nochtans een unicum, hè. Louis Tobback

"Ik ga met één iets akkoord: dat we ons te makkelijk in dat bad laten trekken. Ik weet nog steeds niet waarom Tom Balthazar ontslag heeft moeten nemen in Gent. Hij was met instemming van het volledige schepencollege naar Publifin gestuurd. Als Mayeur (PS) crapuleuze dingen doet in Brussel, wordt Tobback daarover aangesproken in Leuven. Waarom? Als ik gelovig zou zijn, zou ik ook een link hebben met de kerk. Maar moet ik dan aangesproken worden over elke pedofiele pastoor?"

Parlementaire onschendbaarheid

"Weet u wat mij ook opvalt? Vorig jaar weigerde N-VA om de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathot (PS) op te heffen. Niemand die ernaar kraaide. Dat was nochtans een unicum, hè. De procureur-generaal die de opheffing vraagt van de onschendbaarheid van een Luikse PS’er, de zoon van een oud-minister dan nog. Vandaag komt een en ander in een ander daglicht te staan."

Tobback verwijst daarmee naar het bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever aan het verjaardagsfeestje van zakenman Erik Van der Paal, half november aan het licht gebracht door nieuwssite Apache. Ook Alain Mathot was daar toen aanwezig. "Let op: ik ben niet voor dat soort journalistiek", zegt Tobback. "Ik heb het genoeg meegemaakt tijdens Agusta. Maar ik vraag me af: waarom maakt niemand dáár lawaai over? Bizar. Komen de socialisten in zo’n situatie terecht, de gazetten zijn te klein."

Photo News PS-Kamerlid Alain Mathot.

Fraudezaak

Mathot is Kamerlid voor de PS en zoon van socialistisch boegbeeld Guy Mathot. Vorig jaar vroeg het Luiks parket om de opheffing van zijn onschendbaardheid in een fraudezaak. Tussen 18 april 2006 en 6 juli 2008 zou hij zo'n 700.000 euro cash ontvangen hebben van Philippe Leroy, de baas van Inova France, voor de bouw van een nieuwe verbrandingsoven in Seraing. Toen het parket om de opheffing van Mathots onschendbaarheid vroeg, stemden naast de PS ook N-VA, Open Vld en sp.a tegen die opheffing.

De insinuaties dat de link tussen N-VA en Mathot een reden zou zijn waarom N-VA vorig jaar Mathot nog mee de hand boven het hoofd hield, wees federaal N-VA-fractieleider Peter De Roover eerder al resoluut af.

Tobbacks partijgenoot Hans Bonte verklaarde in Le Vif dat de opheffing van de onschendbaarheid niet werd goedgekeurd doordat de commissie vermoedde dat het dossier nooit ten gronde onderzocht is. "Onze boodschap was in feite: verricht bijkomende onderzoeksdaden en kom daarna nog eens terug. Maar de procureur heeft nooit een tweede verzoek ingediend. En wij kunnen geen extra onderzoek opleggen."