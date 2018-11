Louis Tobback: "Leuven controleert woningbestand meest intensief” KVE

28 november 2018

17u16

Bron: Belga 0 Van alle steden in ons land wordt het woningbestand in Leuven het meest intensief gecontroleerd. Dat heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) gezegd tijdens een persontmoeting naar aanleiding van het feit dat enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in het VRT-programma 'Iedereen kiest' schrijnende wantoestanden werden getoond in drie panden in Leuven.

Zo controleerde Leuven sinds 2015 zowel op eigen initiatief als na klachten meer dan 13.000 woongelegenheden, waarvan er slechts 5 procent onmiddellijk volledig in orde bleken. Met de overige eigenaars werd overleg opgestart om de gebreken te herstellen. In 3 van de 4 gevallen raken de problemen op die manier op termijn opgelost. Sinds 2014 werden op die manier 800 conformiteitsattesten afgeleverd voor een totaal van 5.482 woongelegenheden. Dit attest geeft aan dat de panden conform zijn met de Vlaamse wooncode. Leuven alleen is goed voor 30 procent van alle attesten in Vlaanderen.

In samenwerking met de KU Leuven wordt ook een (groen) kotlabel uitgereikt. De dienst woontoezicht controleert hierbij nog tal van andere zaken zoals de binnennummering. 185 van de 555 gecontroleerde panden kregen ondertussen reeds een gunstig beoordeling en 120 onder hen het groene kotlabel. Als Leuvense agenten een pand bezoeken omwille van een verhuis wordt er eveneens een woonstcontrole uitgevoerd. Alle informatie over woningen waarover de stad beschikt wordt ter beschikking gesteld van politie en brandweer.

Strafrechtelijke procedure

Bij vaststelling van ernstige gebreken wordt de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring onmiddellijk opgestart. Het aantal nieuwe besluiten in dit verband steeg van 87 in 2015 tot 260 in 2018. Het totaal aantal woningen op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen steeg van 457 eind 2015 tot 717 momenteel. Er is nauw overleg met de Vlaamse Wooninspectie, die desgevallend een strafrechtelijke procedure kan opstarten. Momenteel lopen er 56 procedures bij het gerecht. Daarnaast biedt het OCMW ook ondersteuning aan kwetsbare huurders die slachtoffer werden van wanpraktijken bij de verhuur.

Louis Tobback viel tot slot zeer scherp uit naar de makers van de VRT-uitzending. Tobback vindt het niet kunnen dat de makers in de uitzending iemand aan het woord lieten die vertelde "dat Leuven van deze wantoestanden op de hoogte is en er niets aan doet" zonder het stadsbestuur om een reactie te vragen. Volgens Tobback waren de bevoegde stadsdiensten wel degelijk bezig met orde op zaken te stellen in de drie panden.