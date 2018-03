Louis Tobback: "In Vlaanderen is maar plek voor 50 à 100 gemeenten. Desnoods moeten fusies maar opgelegd worden" SPS

20 maart 2018

18u55

Bron: Belga 4 De resultaten van de stadsmonitor zijn volgens de Leuvense burgemeester Louis Tobback "een groot, lang pleidooi voor de fusie van gemeenten in Vlaanderen tot 50 à 100 entiteiten". Uit de stadsmonitor blijkt volgens Tobback immers duidelijk de onmacht van kleinere plattelandsgemeenten om tal van problemen zoals mobiliteit, wonen, veiligheid, onderwijs en dergelijke aan te pakken.

Gemeenten moeten volgens de Leuvense burgervader gefuseerd worden op basis van de stadsregio's die zich gevormd hebben. "Als je de kaarten van de stadsmonitor bekijkt zie je meteen die stadsregio's verschijnen. Kleine gemeenten beschikken immers duidelijk niet over de nodige hefbomen om de problemen waarover hun inwoners in de stadsmonitor klagen aan te pakken", aldus Tobback. Verwijzend naar het feit dat de oproep tot vrijwillige fusies in Vlaanderen slechts zeven resultaten opleverde, is de tijd volgens hem rijp voor het opleggen van fusies.

Tobback deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie waarop hij de resultaten van de stadsmonitor voor de eigen stad besprak. Hij stelde hierbij dat ook Leuven nood heeft aan een schaalvergroting om de dure woningproblematiek te kunnen aanpakken. "We zullen dit niet kunnen oplossen zolang het Leuvense grondgebied niet verdubbelt. Fuseren is bovendien de enige manier om bij nieuwe woningbouw de open ruimte in stand te houden". Om meer woonentiteiten te creëren is Leuven voorstander van verantwoorde hoogbouw zoals in de plannen voor de Hertogensite in de binnenstad. Terwijl een woning met een tuin in Leuven peperduur is blijft de prijs van een appartement, door het toegenomen aantal, schommelen rond het gemiddelde van de centrumsteden.