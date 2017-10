Louis Tobback haalt zwaar uit naar Weyts: "Leuven voelt zich bestolen" SVM

15u21

Bron: Belga 2 Photonews Louis Tobback en Ben Weyts. Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) en schepen Carl Devlies (CD&V) hebben tijdens een persontmoeting zwaar uitgehaald naar Ben Weyts. De Vlaamse minister van Mobiliteit zou allerlei afgesproken investeringen almaar uitstellen, terwijl hij wel veel geld uittrekt voor projecten zoals de Antwerpse en Brusselse ring. "Leuven voelt zich bestolen door Weyts. Deze regio wordt gediscrimineerd", aldus Louis Tobback.

Devlies somde een lange lijst werken op die het afgelopen decennium toegezegd werden, maar waarvan de uitvoering nog steeds op zich laat wachten. Het gaat onder meer om de herinrichting van het Vuntcomplex (dat er onder meer voor moet zorgen dat vrachtverkeer zoals dat van AB InBev uit de stadskern blijft), de verbinding tussen dit complex en de grote parking die de NMBS op Leuven-Noord wil bouwen, het fietspad onder Lüdenscheidsingel, een fietsverbinding tussen Herent, Wilsele en Gasthuisberg en de aanleg van een veilig fietspad langs de Nijvelsebaan.

BELGA Carl Devlies.

Tobback en Devlies tilden bijzonder zwaar aan het feit dat het agentschap Wegen en Verkeer nog steeds geen werk gemaakt heeft van de herinrichting van het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Leuvense ring. Daar vielen de afgelopen jaren twee doden. "Naar aanleiding van een actie van de ouders van de slachtoffers heeft Ben Weyts hen enkele jaren terug nochtans persoonlijk beloofd dat hij snel werk zou maken van het verkeersveiliger maken van dit kruispunt", aldus Tobback.

Beiden nemen het niet dat Weyts het gros van het geld dat hij ter beschikking heeft voor wegenwerken kennelijk investeert in de optimalisering van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Dat het grootste deel van de investeringen in Vlaams-Brabant uitgaat naar de omgeving van Uplace kan ook niet door de beugel, te meer daar de realisatie van dit winkelwandelcentrum een ramp zou betekenen voor het commerciële gebeuren in Leuven.