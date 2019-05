Louis Tobback: “Diegenen die Crombez voorzitter maakten, moeten verantwoordelijkheid nemen” HR

28 mei 2019

22u55

Bron: Belga 0 "Diegenen die John Crombez voorzitter hebben gemaakt, moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen". Dat zegt sp.a-nestor Louis Tobback in een interview met het weekblad Knack. Namen noemt de voormalige vicepremier niet, al geeft hij Freya Van den Bossche wel een veeg uit de pan.

De Vlaamse socialisten bereikten bij de verkiezingen van zondag een nieuw dieptepunt. In de Kamer verliest sp.a nog eens vier zetels om op negen uit te komen. In het Vlaams parlement blijven er slechts twaalf van de achttien over. Na het partijbestuur van maandag viel te horen dat de positie van Crombez niet ter discussie staat. De partij organiseert dit jaar sowieso nog voorzittersverkiezingen.

“John Crombez moet doen wat hij niet laten kan. De vraag is of hij zich verantwoordelijk voelt voor de uitslag van deze verkiezingen, en het is aan hem om die te beantwoorden”, reageert de voormalige burgemeester van Leuven. Maar dat is voor Tobback niet de kern van de zaak. “Misschien zouden degenen die hem in dat avontuur hebben gestort, in de hoop dat ze hem aan een touwtje hadden, ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Decumulregel

Ter herinnering: Crombez volgde Bruno Tobback, de zoon van Louis Tobback, op aan het hoofd van sp.a. Namen wil Tobback niet noemen. Maar wanneer hij later in het interview uithaalt naar de decumulregel, haalt hij wel Freya Van den Bossche door de mangel. “Waarom geef je Freya Van den Bossche een alibi om niet te hoeven meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gent, met alle gevolgen van dien?”

Hij vindt het ook onbegrijpelijk dat Hans Bonte en Peter Vanvelthoven werden opzijgeschoven door de decumulregel. “Twee mandatarissen die overigens Crombez mee in het zadel hebben geholpen, wat het nog wat zuurder maakt voor hen.” Jongeren groot maken “doe je niet door ze zoals maarschalk Foch aan de Somme de loopgraven uit te jagen en dan af te wachten wie het zal overleven”, gaat Tobback voort. “Zo maak je talent kapot.”