Louis Tobback: “Als Crombez wil voortploeteren, dan is dat zijn zaak” mvdb

16 oktober 2018

18u00

Bron: Knack 14 Sp.a-nestor Louis Tobback is in een interview met Knack niet mals voor partijvoorzitter John Crombez. “We moeten niet rond de pot draaien: onze resultaten zijn rampzalig. Als Crombez zelf wil voortploeteren zoals hij nu bezig is, dan is dat zijn zaak.” In 2015 verloor Tobbacks zoon Bruno het sp.a-voorzitterschap aan Crombez.

De sp.a verloor zondag kiezers in veel steden en gemeenten. In Brugge moest burgemeester Renaat Landuyt de sjerp laten aan CD&V, in het Gent van Daniël Termont nemen de liberalen of de groenen het zo goed als zeker over, en in Oostende krijgt Johan Vande Lanotte het niet gemakkelijk om een nieuwe meerderheid op de been te brengen. In Leuven kon Louis Tobback de sjerp wel succesvol doorgeven aan zijn opvolger, Mohamed Ridouani.

Over dat laatste is Tobback (80) tevreden, maar de verkiezingsresultaten van zijn partij noemt hij ronduit “rampzalig”. “De eerste voorwaarde om als partij aan genezing te beginnen, is erkennen dat je ziek bent”, klinkt het in Knack.

We zijn zoals de PVDA geworden, maar niemand was in dat soort zaken geïnteresseerd Louis Tobback

Partijvoorzitter John Crombez moet het ontgelden. “Hadden we beter kunnen doen? Daar ben ik absoluut van overtuigd. We hebben ons de voorbije jaren als partij geconcentreerd op dingen als decumul en de plafonnering van het inkomen van mandatarissen. We zijn zoals de PVDA geworden, maar niemand was in dat soort zaken geïnteresseerd. We zijn nu wel helemaal zuiver hoor. We staan in ons blootje.”

Ook op de lijstvorming in onder meer Gent heeft de sp.a-nestor, zelf tussen 1994 en 1998 partijvoorzitter, kritiek. “Anderhalf jaar voor de verkiezingen je lijsttrekker tot ontslag dwingen en iemand anders het veld insturen, wekt niet veel enthousiasme op”, zegt hij over de Publipart-affaire en het opstappen van de gedoodverfde opvolger van Termont, Tom Balthazar.

Het partijbureau van sp.a gaf John Crombez daags na de verkiezingen ondanks de tegenvallende resultaten toch opnieuw het vertrouwen. “Niemand vraagt het ontslag van Crombez. Als hij zelf wil voortploeteren zoals hij nu bezig is, dan is dat zijn zaak”, zegt Tobback daarover. “Ik word 81 en ik heb net de stok doorgegeven in Leuven. Ik zie het allemaal met grote ontsteltenis aan.”