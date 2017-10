Louis Talpe leest voor uit eigen Sinterklaasboek Melissa Van Ostaeyen

Louis Talpe heeft trots zijn eerste boek voorgesteld: Paniek om Amerigo. Het kinderboek is geschreven in Sinterklaasthema, en is vanaf 25 oktober te verkrijgen in alle Carrefour Market filialen en de Carrefour Hypermarkten.

Werken voor kinderen is Louis al gewoon, na zijn doorbraak als agent Toby in de Studio 100 reeks Mega Mindy. Maar schrijven voor kinderen, da's een primeur. "Jarenlang heb ik kinderen geëntertaind en daardoor heb ik wel een goed idee wat ze leuk vinden. Het gaf me in ieder geval een hoop inspiratie," klinkt het.

Hij schreef het boek samen met Julie Taton, die Miss België werd in 2003. "Al vanaf de geboorte van mijn zoon Côme heb ik inspiratie gehad om ooit een Sinterklaasverhaal te schrijven," zo zegt zij. "De fantasie van kinderen is geweldig en dat wordt gestimuleerd door lezen en voorlezen."

Momenteel liggen er al 150.000 exemplaren klaar. Wie een authentieke Talpe aan zijn boekenplank wil toevoegen, kan dus maar beter toeslaan. Louis is namelijk niet van plan om een grote carrièreswitch te maken. "Ik ga nooit leuke dingen uit de weg. Maar ik heb nu niet het gevoel dat ik als schrijver mijn ei nog kwijt moet. In mijn hoofd ben ik heel duidelijk 'Louis Talpe, de acteur'. Dat is mijn vak."

