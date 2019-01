Louis Michel ontving doodsbedreigingen van Congolese politici: “Ik sta onder toezicht” AW

04 januari 2019

06u24

Bron: Belga 2 Niet enkel Theo Francken, maar ook minister van Staat Louis Michel (MR) ontving brieven met doodsbedreigingen. Dat gebeurde, volgens de Sudpresse-kranten, eind vorig jaar nadat leden van de Congolese oppositie hem hadden belaagd.

"Ik heb verschillende brieven gekregen met bedreigingen. Ik heb bewaking geweigerd, maar ik sta effectief onder toezicht. Ik wil er niet meer over kwijt", bevestigde het Europees parlementslid, gewezen minister van Buitenlandse Zaken en vader van premier Charles Michel.



De eerste bedreigingen dateren van 10 december in Oslo, waar de Nobelprijs voor de Vrede werd uitgereikt aan de Congolese dokter Denis Mukwege. Een tiental leden van de Congolese oppositie (UDPS) zouden er Michel belaagd hebben aan de uitgang. Ze scholden hem onder meer uit voor "moordenaar". De politie moest Louis Michel naar zijn hotel begeleiden, klinkt het.

Later op de maand ontving Louis Michel brieven met expliciete doodsbedreigingen bij hem thuis in Jodoigne. De politicus diende daarom klacht in. De Staatsveiligheid zou de feiten zeer ernstig nemen en hem bewaking aangeboden hebben. Maar die heeft Michel dus geweigerd, ook al staat hij sindsdien onder discreet toezicht.

Vermeende steun aan Kabila

Nog volgens Sudpresse verwijt UDPS aan Michel dat hij de regering van de overleden ex-president Laurent Kabila gunstig gezind was. Michel heeft dat steeds ontkend.