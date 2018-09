Louis Destoop, lid van Schild & Vrienden en opvolger van Dries Van Langenhove in raad van bestuur UGent, neemt mandaat niet op TT kv

12 september 2018

16u00

Bron: Belga 0 Louis Destoop, de opvolger van Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove in de raad van bestuur van de Universiteit Gent, zal zijn mandaat niet opnemen.

De Stoop is net als Van Langenhove rechtenstudent en zou tot de harde kern binnen Schild & Vrienden horen. De veelbesproken Pano-reportage van vorige week toonde een Facebook-bericht waarin hij Adolf Hitler imiteert voor de Eiffeltoren.

De universiteit schorste vorige donderdag Dries Van Langenhove en startte een tuchtprocedure om hem definitief uit te sluiten. Van Langenhove studeert rechten aan de UGent en was vertegenwoordiger van de studenten in de raad van bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de universiteit. De Ugent liet gisteren weten dat er "zich momenteel enkel een probleem rond Dries Van Langenhove stelt als oprichter en woordvoerder van Schild & Vrienden".

Louis Destoop werd in mei door de studenten verkozen als plaatsvervanger in de raad van bestuur. "Als gevolg van de ordemaatregel die vorige week werd genomen ten aanzien van Dries Van Langenhove, stelde zich de vraag of Louis Destoop vanaf 1 oktober als diens plaatsvervanger zou zetelen in de raad van bestuur van de UGent. Louis Destoop liet inmiddels aan rector Rik Van de Walle schriftelijk weten dat hij geen mandaat als plaatsvervanger in de raad van bestuur zal opnemen", meldt de UGent.

"Het antwoord op de vraag of Louis Destoop zal zetelen in de raad van bestuur is bijgevolg helder, en negatief: hij wordt geen plaatsvervangend lid", zegt rector Van de Walle. "Als rector krijg ik veel reacties van binnen en buiten de universiteit over wat er zich de voorbije dagen heeft afgespeeld. Ik wil benadrukken dat ik deze ernstig neem en de kwestie op de voet volg. Ik heb respect voor alle standpunten, uit welke hoek ze ook komen. Tegelijkertijd bevestig ik de standpunten die aan de basis liggen van de beslissingen die ik vorige week nam: vrije meningsuiting is en blijft voor ons een grondrecht dat slechts in bijzondere gevallen mag worden ingeperkt. Voor het aanzetten tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik of geweld is evenwel geen plaats aan de UGent."

Studenten van de UGent planden binnenkort een betoging tegen de beslissing Destoop op te nemen in de raad van bestuur. "Onbegrijpelijk dat iemand als Louis De Stoop straks in de raad van bestuur mag zetelen", zei studente Louise De Cooman, die vanaf oktober ook bestuurslid wordt, in De Standaard. "Het is maar logisch dat de universiteit hier een stokje voor steekt. Iemand die zich met Hitler vergelijkt, hoort daar niet thuis."