Loterij trekt balletjes voortaan met livepubliek NOOIT ZOVEEL SPELERS, NOOIT ZOVEEL WINST Frank Dereymaeker

12 januari 2019

05u42 0 1,327 miljárd euro: dat hebben de Belgen vorig jaar vergokt met de trekkingsspelen en krasloten van de Nationale Loterij. Voortaan kan je zelf gaan kijken of jouw Lotto-nummers uit de trommel rollen: de trekkingen gaan door met een livepubliek. En dan niet te luid juichen als je miljonair wordt, natuurlijk.

Als de werken op het Brusselse De Brouckère-plein zijn afgelopen, zal de Nationale Loterij er een eigen winkel openen. Bedoeling is dat de trekkingen van onder meer Lotto, die nu nog plaatsvinden in Vilvoorde, naar die winkel verhuizen, zodat de voorbijgangers ze live kunnen volgen. “Het is een stukje terugkeer naar de roots van de loterij, met heel zichtbare trekkingen”, geeft topman Jannie Haek aan. “Je kan er zien hoe de trekking gebeurt - heel transparant. We denken dat we zo het vertrouwen kunnen verhogen.”

Met de livetrekkingen, die nog altijd op dezelfde uren uitgezonden worden op VRT en RTBF, wil de Nationale Loterij zichzelf meer in de spotlights plaatsen. “We geloven nog altijd in de retail. Maar we krijgen onze boodschap er minder goed verkocht, omdat steeds meer krantenwinkels verdwijnen”, zegt Haek. Daarom opent de Loterij dus ook eigen winkels. Momenteel zijn er al drie open, in Gent, Antwerpen en Luik. Op termijn plant de Loterij ‘slechts’ acht tot tien winkels, want het is niet de bedoeling om de 7.232 andere verkooppunten concurrentie aan te doen. “In onze winkels moeten de bezoekers informatie krijgen over de goede doelen die we subsidiëren, we kunnen er winnaars begeleiden en we zullen meer kunnen communiceren met de spelers.”

Steeds meer online

Toch weten de spelers de weg naar de loterijproducten nog steeds goed te vinden - steeds beter, zelfs. De Nationale Loterij reeg vorig jaar de records aan elkaar. Er waren nooit zoveel spelers, nooit zoveel winnaars en nooit zoveel winst (zie cijfers hiernaast). Al varieert de winst van 0,5 euro tot 107 miljoen euro. Dat monsterbedrag was op 21 augustus voor de winnaar van de EuroMillions-jackpot. In totaal leverde de Nationale Loterij vorig jaar 44 miljonairs af.

De Lotto blijft het populairste spel, met 1,2 miljoen spelers. Lotto en EuroMillions zijn samen goed voor 70% van de inkomsten. Ook de krasloten leverden vorig jaar een recordomzet op. En online spelen zit in de lift, met een stijging van 20%.

Vrijer dan Las Vegas

CEO Jannie Haek is tevreden met de groeicijfers, en met het feit dat 185,3 miljoen euro naar goede doelen vloeide. “En niet te vergeten: veel Belgen spelen op onze producten, maar altijd met bescheiden bedragen.”

Toch blijft hij met enige jaloezie lonken naar de private goksector. “Die groeit met 1 miljard euro per jaar. We hopen het publiek van die casinospelen toch meer in onze richting te kanaliseren. Daarvoor rekenen we ook op steun van de beleidsmakers. Want dat geld in de privésector vloeit niet terug naar ons land, maar naar landen als Malta en Gibraltar. Het is in het belang van het land om die heel felle groei te controleren. Nu zie je haast op elke hoek van de straat een casino of speelhal opduiken. Ik zie ze ook veel sociale schade aanrichten: de inzetbedragen zijn niet gelimiteerd, de leeftijd wordt niet gecontroleerd, alles kan. Daar moet de overheid paal en perk aan stellen. Nergens ter wereld is de kansspelmarkt zo open als in België - zelfs niet in dé Amerikaanse gokstaat Nevada, waar Las Vegas ligt.”

6,7 miljoen spelers zetten elke dag 3,6 miljoen euro in

30,4 keer per jaar kochten ze een loterijproduct

79,9 miljoen winnaars wonnen samen 901,4 miljoen euro

Gemiddelde inzet: 5,1 euro

Gemiddelde winst: 8,8 euro