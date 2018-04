Loslopende koeien zetten Diepenbeek op stelten mvdb

25 april 2018

10u44

Bron: VRT 0 Een kudde loslopende koeien heeft de afgelopen nacht de Limburgse gemeente Diepenbeek op stelten gezet, zo meldt de VRT.

De koeien stuurde in en rond de Grendelbaan het verkeer in de war. Liefst vijf politieploegen moesten ter plaatse komen om de beesten opnieuw naar de weide te leiden. Dat karwei nam meerdere uren in beslag.

Het is voorlopig onduidelijk hoe de koeien uit de weide zijn uitgebroken. Op dit moment is alles weer in orde, zegt Dorien Baens van politiezone Limburg Regio Hoofdstad.