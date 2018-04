Losgeslagen treinen botsen in Brussel Stéphanie Romans

24 april 2018

13u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twee treinstellen met zes rijtuigen zijn vanmorgen rond 11 uur weggerold tijdens het ontkoppelen op het Noordstation. Ze botsten verderop tegen een lege trein die richting het station van Schaarbeek reed. Er zaten geen passagiers aan boord en op de losgekoppelde rijtuigen was geen personeel. Niemand raakte gewond.

"We weten nog niet hoe het kan dat de treinstellen op eigen houtje konden wegrijden. Dat onderzoeken we nu, want dit is uiteraard niet te bedoeling", zegt Bart Crols van de NMBS. Eén spoor is momenteel versperd. "Voor reizigers is de hinder beperkt. Een aantal lijnen zijn omgeleid of verkort, maar tijdens de daluren levert dat weinig problemen op", aldus Crols.