Losgeslagen trein rijdt in op spoorwegarbeiders in Henegouwen: twee doden en zeven gewonden EB

20u49

Bron: Belga 7 BELGA Bij het treinongeval in het het Henegouwse Morlanwelz zijn deze avond twee arbeiders van spoornetbeheerder Infrabel omgekomen en twee anderen zwaargewond geraakt. Dat zegt de brandweer van La Louvière tijdens een persconferentie. Er vielen ook vijf lichtgewonden op een passagierstrein.

Arbeiders van Infrabel voerden herstellingswerken uit aan een spoorwegovergang in Morlanwelz, waar eerder op de dag een trein was gebotst met een personenvoertuig. Dat voertuig vloog in brand maar er raakte niemand gewond. Bij de takeling van de trein liep het deze avond mis.

De getakelde trein kwam om een nog onduidelijke reden los en maaide enkele spoorarbeiders weg. Twee van hen overleefden dat niet, twee anderen zijn zwaargewond. Vervolgens bolde de trein verder en botste die met een passagierstrein in de buurt van La Louvière. In die trein raakten volgens de brandweer minstens vijf mensen lichtgewond.

Eerder op de dag meldde de spoorwegpolitie dat er ook een persoon vermist is, naar wie nog wordt gezocht.

AVPRESS De trein was eerder op de dag al betrokken bij een ongeluk. Toen botste het met een personenvoertuig. Dat voertuig vloog in brand maar er raakte niemand gewond.

