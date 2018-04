Lorin Parys noemt loopbaanbegeleiding tijdens boswandeling "te gek voor woorden" SI

29 april 2018

18u59

Bron: Belga 0 Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) vindt het een "waanzinnig idee" dat Vlaanderen via loopbaancheques zou bijdragen om loopbaanbegeleiding tijdens een boswandeling te krijgen. "Te zot voor woorden", stelde Parys zondag in De Zevende Dag op Eén.

Werknemers en zelfstandigen die twijfelen over hun carrière, kunnen voortaan met loopbaancheques ook loopbaanbegeleiding krijgen in de vrije natuur. Tijdens een wandeling krijgen ze professioneel advies van een natuurcoach. De kostprijs zou neerkomen op 550 euro, waarvan Vlaanderen 510 euro zou betalen, schreef Het Nieuwsblad eerder deze week. Daar is parlementslid Parys het niet mee eens. Hij wil de zaak aankaarten in het Vlaams parlement.