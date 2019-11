Lorin Parys na uithaal Bart Somers: “Weet niet wat Open Vld nu bezielt en hoop dat we vanaf morgen weer aan één zeel kunnen trekken” Bart Somers in VTM NIEUWS: "Blinde ziet dat N-VA naar oppositie wil” IVDE TMA

24 november 2019

16u29

24 november 2019

"Een blinde kan zien" dat N-VA geen deel wil uitmaken van een volgende federale regering en absoluut naar de oppositie wil. Dat heeft Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) zondag verklaard bij VTM Nieuws. "Zij hebben een traject en een geschiedenis van het weglopen van hun verantwoordelijkheid op federaal vlak", klonk het fors. Met die woorden lijkt Somers het pad te effenen voor een paarsgroene meerderheid. "Het is opmerkelijk dat ze ons aanvallen, want de sleutel ligt bij Open Vld", reageert Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA.

Informateur Paul Magnette (PS) trekt maandag naar het Paleis om er opnieuw verslag uit te brengen van zijn opdracht. Hij onderhandelt met tien partijen over de prioriteiten voor een volgende regering, in de hoop dat zich daarrond een toekomstige meerderheid kan kristalliseren. Er zijn twee coalities mogelijk: een paarsgele en een paarsgroene, eventueel aangevuld met CD&V. Die tweede coalitie heeft geen Vlaamse meerderheid.

Ondertussen is alles moeilijk aan het worden door de onverantwoordelijke houding van N-VA op federaal vlak. Bart Somers

Op één pleidooi van Mathias De Clercq na, pleitte Open Vld er sinds de verkiezingen steevast voor dat PS en N-VA als grootste partijen de as van de volgende bewindsploeg zouden vormen. “Paarsgeel is moeilijk, paarsgroen is nog veel moeilijker”, was steevast de liberale mantra.

Onverantwoordelijke houding

“Ondertussen is alles moeilijk aan het worden door de onverantwoordelijke houding van N-VA op federaal vlak”, stelde Open Vld-kopstuk Bart Somers zondagmiddag. “Ik kan dat alleen betreuren. Die houding staat in contrast met hun houding op Vlaams en lokaal vlak”. Open Vld zit zoals bekend in de Vlaamse regering met N-VA en CD&V.

Bart Somers geeft een ongelooflijke cadeau aan de Franstaligen. Hij verstevigt hun onderhandelingspositie en verzwakt die van de Vlamingen op een moment dat we op een belangrijk kruispunt staan. Lorin Parys

Voor Somers is het zo klaar als een klontje dat N-VA geen deel wil uitmaken van de volgende federale regering. Hij verwijst daarbij naar uitspraken van N-VA-kopstukken van de voorbije weken en maanden. De manier waarop N-VA zich profileert, toont dat ze haar verantwoordelijkheid wil ontlopen, vindt Somers. Hij maakte daarbij een sprong terug in de tijd: N-VA stapte uit de vorige regering-Michel en wilde niet meestappen in de zesde staatshervorming. “Blijkbaar is er een onwil bij N-VA om verantwoordelijkheid te nemen. Ze willen zich niet werpen voor een federale regering die de mensen en de bedrijven zo nodig hebben”.

De uitspraken van Somers lijken de weg vrij te maken voor een paarsgroene coalitie. Ze suggereren dat het door de houding van N-VA onmogelijk wordt een andere ploeg op de been te brengen.

N-VA: “Georkestreerd”

“Op een moment dat we twee weken niets gehoord hebben van Open Vld over de federale formatie, opent Maggie De Block de aanval in La Libre en Bart Somers vandaag op VTM. Dit lijkt dus duidelijk georkestreerd. Het is opmerkelijk dat ze ons aanvallen, want de sleutel ligt bij Open Vld. Zij kunnen zeggen dat paarsgroen géén optie is. En dan kunnen de onderhandelingen in alle ernst met N-VA beginnen. Maar dat doen de Vlaamse liberalen dus niet.

Bart Somers geeft een ongelooflijke cadeau aan de Franstaligen. Hij verstevigt hun onderhandelingspositie en verzwakt die van de Vlamingen op een moment dat we op een belangrijk kruispunt staan. De Vlaamse spirit kan worden doorgetrokken op federaal vlak. Paul Magnette wil de trein doen vertrekken richting Zuid-Europa, maar met Vlaanderen kijken we liever naar Noord-Europa. En Open Vld geeft nu munitie om de trein effectief naar het zuiden te laten sporen. Ik weet niet wat Open Vld nu bezielt en ik hoop dat we vanaf morgen weer aan één zeel kunnen trekken.”