Lorin Parys (N-VA): “Rutten lijkt het voorbije politieke jaar slecht te hebben verteerd”

Bron: Belga 16 N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert hebben gereageerd op de verklaringen van Gwendolyn Rutten. Die verklaarde in ‘De afspraak op vrijdag’ op Canvas dat de N-VA vorig jaar bij de vorming van de Vlaamse regering expliciet aan Open VLD en CD&V heeft gevraagd om mee in een regering met Vlaams Belang te stappen. “The past is past", aldus Lachaert.



"Bij de vorming van de Vlaamse regering een jaar geleden zaten we op dit moment volop in de discussies waarin de N-VA exact aan ons en aan CD&V het verhaaltje voorhield en zei 'Stap alsjeblieft mee in een regering N-VA-Vlaams Belang. We gaan jullie rijkelijk belonen, maar we willen Vlaams Belang mee aan boord'. Dat voorstel heeft echt op tafel gelegen en is echt ernstig politiek afgetoetst. Alleen is mijn antwoord daar altijd glashelder op geweest: neen", zei Rutten gisteren. Zij was bij de vorming van de Vlaamse regering nog voorzitter van de Open Vld.

Rutten vertelde dat op de vraag of een federale regering met N-VA voor Open Vld een optie is. Die piste is voor haar opvolger Lachaert zeker niet uitgesloten. "Op een ogenblik dat mensen hun job verliezen, bedrijven failliet gaan, hebben we nood aan een regering die stevig herstelbeleid kan voeren. Daar werken we constructief aan verder met Georges-Louis Bouchez (voorzitter van de MR) en Joachim Coens (voorzitter van CD&V). Goeie tip daarbij: kijk vooruit wat je samen kan doen. The past is past", laat de liberaal weten via Twitter.

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys reageerde ook op de verklaringen van Rutten. “We hebben vorige zomer alle mogelijkheden verkend om een Vlaamse regering te vormen, rekening houdend met het signaal van de kiezer. Zoals toen al medegedeeld, was er geen enkele partij bereid een spoor met het VB te onderzoeken. Voor het overige lijkt mevrouw Rutten het voorbije politieke jaar slecht te hebben verteerd, we wensen haar een rustgevende zomer toe”, aldus Parys.



