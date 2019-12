Lorin Parys (N-VA) over Open VLD: “Het zou getuigen van schizofrenie die geen enkele partij kan overleven om mee te doen met paars-groen” KVE

08 december 2019

14u31

Bron: VTM Nieuws 8 Gisteravond is Paul Magnette naar Antwerpen gekomen voor een meeting met de onderhandelaars van N-VA. In de studio van VTM Nieuws lichtte Lorin Parys een tipje van de sluier.

Volgens Parys stuurde Magnette vrijdagavond een sms’je om af te spreken. Wegens de drukke agenda’s vond de meeting uiteindelijk in Antwerpen plaats. “Het was een gesprek van een dik uur. We hebben de laatste nota gekregen die Magnette heeft opgesteld en die elke journalist in België al in zijn bezit had”, zegt de N-VA-politicus.

“Het was een hoffelijk gesprek, maar dus eerder een beleefdheidsbezoek waarin we de nota hebben overhandigd gekregen. Het was duidelijk dat het gesprek erop gericht was dat Magnette morgen aan de koning kon zeggen dat hij zich echt wel aan de opdracht houdt en ook met de grootste partij in Vlaanderen heeft gesproken - terwijl hij al twee weken bezig is geweest om paars-groen op de been te brengen.”

“Nota die voor Franstalig België is geschreven”

Parys stelt dat de ideeën van beide partijen heel ver uit elkaar blijven liggen. “De manier waarop je een bepaalde doelstelling wil bereiken, kan heel erg verschillen. Het is vooral een nota die voor Franstalig België is geschreven”, aldus de federale onderhandelaar. “Er staat bijvoorbeeld in dat er niks kan gebeuren op het vlak van een staatshervorming.”

Volgen Parys is Magnette altijd heel eerlijk geweest dat hij voor paars-groen rijdt. “Maar opvallend: meteen ligt het Vlaams front in stukken op de grond. Ik begrijp de houding van Open VLD in deze niet waarbij zij heel gemakkelijk meegaan met Magnette om een regering op de been te brengen zonder meerderheid in Vlaanderen.”

Schizofrenie

“De bal ligt in het kamp van de Open VLD. Het zou getuigen van een schizofrenie die geen enkele partij kan overleven wanneer je op Vlaams vlak A afspreekt en het omgekeerde zal doen op federaal vlak waar de belastingen stevig zullen verhoogd worden. Dit is iets waar de meeste burgemeesters en mensen die op die partij hebben gestemd vol ongeloof zouden naar kijken.”

“De sleutel ligt bij Open VLD. Ik ga ervan uit dat het gezond verstand zal zegevieren bij die partij”, besluit Parys.