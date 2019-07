Lorin Parys (N-VA) bevestigt topontmoeting tussen N-VA en PS: “Morgen zitten we voor het eerst samen” YM

11u48 20 Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA, heeft in ‘De ochtend’ op Radio 1 bevestigd dat er morgen voor het eerst een topontmoeting komt tussen zijn partij en de PS. Al houdt hij wel een slag om de arm. “We hebben wel geleerd uit de voorbije weken dat het elk uur kan veranderen. Vooral de PS is daar straf in.”

De voorbije dagen zwollen de geruchten over een topontmoeting tussen de N-VA en de PS aan. Informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) zouden daar naartoe willen werken, in het vooruitzicht van hun audiëntie bij de Koning maandag.

Nu bevestigt ondervoorzitter van de N-VA Lorin Parys dat die ontmoeting er wel degelijk zit aan te komen. “Morgen zitten PS en N-VA voor het eerst samen in een vergadering”, vertelde hij in ‘De ochtend’.



Dat de PS en N-VA tot elkaar veroordeeld zijn, werd al tot in den treure herhaald. Donderdag zat een eerste gesprek eraan te komen, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen door de PS. Nu komt dat gesprek er dus wel, al houdt Parys nog steeds een slag om de arm. “We hebben wel geleerd uit de voorbije weken dat het elk uur kan veranderen. Vooral de PS is daar straf in.”

Onduidelijkheid over wie mee aan tafel zit

Wel is nog niet helemaal duidelijk wie er dan precies allemaal mee aan tafel mag schuiven. CD&V en Open Vld bevestigden deze week aan De Morgen dat ze zich klaarhielden voor het gesprek. Ook MR zou mee aan tafel schuiven.

Of de groenen ook van de partij zullen zijn, is nog niet geweten. Ook over wat er precies op tafel zal liggen, is nog veel onduidelijkheid. “Voor ons kan er over alles gepraat worden”, zegt Parys, die onder meer verwijst naar de preformatienota van Reynders en Vande Lanotte.