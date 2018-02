Loos alarm in Antwerps postkantoor: wit poeder komt uit brandblusser

rvl eb

19 februari 2018

15u17

Bron: Belga

0

In Antwerpen is het kantoor van bpost in de Wilgenstraat vanmiddag een tijdje ontruimd nadat er een pakket met wit poeder was aangetroffen. Dat zegt de lokale politie.