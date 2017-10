Loopster overlijdt in Couvin, evenement stopgezet EB

17u15

Bron: Belga 0 photo_news Archiefbeeld. In Couvin, in de provincie Namen, is een loopwedstrijd deze namiddag stopgezet na het overlijden van een deelneemster. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Een vrouw had net haar ronde van de aflossingsmarathon gelopen toen ze een hartaanval kreeg.

De hulpdiensten ondernamen nog pogingen om de vrouw te reanimeren, maar konden haar overlijden niet verhinderen. Het evenement, dat nog maar net begonnen was, is definitief stopgezet. Meer dan 200 mensen zouden in ploegen van twee tot tien personen 24 lussen van 1.750 meter lopen.