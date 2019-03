Loopster (63) bezweken na aanrijding door 90-jarige bestuurder in Pelt

24 maart 2019

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval in Pelt is zondagmorgen een 63-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze was aan het joggen toen ze kort na 8 uur langs achteren werd opgeschept door een kleine bestelwagen.