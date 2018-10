Loopcoach, jobcoach, voedingscoach, opruimcoach, scheidingscoach: elk probleem heeft anno 2018 z’n eigen coach

Bieke Cornillie

25 oktober 2018

Een loopcoach, een jobcoach, een voedingscoach, een opruimcoach, een scheidingscoach: elk probleem heeft anno 2018 z’n eigen coach. Verzekeraar Baloise biedt nu zelfs coaches aan in haar portefeuille. “Vroeger vertelde de maatschappij wel wat we moesten doen, nu zijn we op onszelf aangewezen. En ja, daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken.”