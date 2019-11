Loopbaansparen raakt steeds verder ingeburgerd

26 november 2019

06u30

Bron: Belga

Het leek twee jaar lang een lege doos, maar ‘loopbaan­sparen’ is goed op weg om wijd ingeburgerd te geraken. Met dat principe kun je vakantie­dagen in een spaarpot steken en ze jaren later opnemen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.