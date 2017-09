Loonsverhoging en inflatie doen impact van taxshift in 2018 teniet 05u59

Bron: Belga 0 BELGA Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) De loonsverhogingen die door de sociale partners werden onderhandeld, en de automatische aanpassing van de lonen aan de inflatie doen de impact van de taxshift volgend jaar voor de meeste bedrijven teniet. Dat blijkt uit simulaties van de hr-dienstverlener SD Worx, waarover De Tijd en L'Echo vandaag berichten.

Begin volgend jaar treedt de volgende fase van de taxshift in werking. De sociale bijdragen die werkgevers betalen boven op het brutoloon van hun werknemers, dalen van 30 naar 25 procent. In de realiteit is het effect echter beperkter, want om de verlaging te financieren wordt een bestaande loonkostenkorting grotendeels geschrapt. "Daardoor zal het effect van de nieuwe lastenverlaging voor de meeste bedrijven maar 0,6 à 2 procent in plaats van 5 procent bedragen", klinkt het.



Loonsverhoging en indexaanpassing

Tegelijk zijn bedrijven verplicht nog dit of volgend jaar loonsverhogingen tot 1,1 procent door te voeren. Dat is een gevolg van het loonakkoord dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties op nationaal niveau eerder hebben afgesloten. Daarbovenop komt een aanpassing van de lonen aan de inflatie. Zo krijgen 400.000 bedienden begin volgend jaar een indexaanpassing van 2 procent. Voor veel bedrijven leiden die loonsverhoging en de indexaanpassingen ertoe dat ze hun loonkosten volgend jaar zien stijgen in plaats van dalen.



Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wijst er in een reactie op dat de taxshift toch belangrijke verdiensten heeft. "Zonder die maatregel zouden de meeste bedrijven hun loonkosten nog veel sneller zien stijgen", zegt ze.





