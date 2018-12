Loones ziet af van uittredingsvergoeding van 38.000 euro ARA

13 december 2018

15u10

Bron: eigen berichtgeving 0 Voormalig Defensie-minister Sander Loones (N-VA) neemt zijn ontslagvergoeding niet op. Loones was nog geen maand minister, maar had wel recht op 38.000 euro. “Maar die wil ik niet”, zegt hij op Twitter.

“Een correcte werkloosheidsuitkering of uitstapregeling voor mensen die jarenlang keihard gewerkt hebben is logisch", aldus Loones. “Een uitstapvergoeding voor een minister die nog geen maand aan de slag was, is dat niet. Die wil ik niet. Met onze en mijn stem tegen Marrakesh kies ik voor geloofwaardigheid. En die is onbetaalbaar.”

Correcte werkloosheidsvergoeding of uitstapregeling voor mensen die jarenlang keihard werkten, is logisch.



Uitstapvergoeding voor minister die nog geen maand aan de slag was, is dat niet. Die weiger ik.



Stem tegen Marrakesh = Stem voor geloofwaardigheid. En die is onbetaalbaar. pic.twitter.com/lyv1gZN2Vv Sander Loones(@ SanderLoones) link

