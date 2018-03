Lookalike van Kevin De Bruyne meldt zich bij politie Leuven Stefan Van de Weyer

30 maart 2018

14u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Leuvense politie heeft na een zoektocht van een kleine twee weken de lookalike van Kevin De Bruyne teruggevonden. Hij meldde zich nadat hij het 'opsporingsbericht' in onze krant had gelezen.

De politie was naar hem op zoek naar aanleiding van een ongeval op 16 maart in de Diestsestraat ter hoogte van de Vaartstraat. De fietsende student met een gelijkaardig uiterlijk als de Rode Duivel, kwam in aanrijding met een rode bakfiets.

De fietser op de bakfiets moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Geen van beide partijen belde de politie. Het ging niet om een vluchtmisdrijf, maar identiteitsgegevens van de man, die volgens omstanders niet alleen fel op De Bruyne leek, maar ook met een gelijkaardige Limburgse tongval sprak, waren er niet.

De twintiger in kwestie, een student, las het opsporingsbericht in onze krant en kwam zich donderdag in de vooravond bij de politie melden. Zijn getuigenis was immers nodig voor de afhandeling van de papierwinkel aangaande het ongeval.