Loodzware tol voor gezin uit Roeselare: vader (40) sterft bij verkeersongeval, jonge kinderen gewond Mathias Mariën

05 november 2018

09u48

Bron: eigen berichtgeving 0 Bij een zwaar verkeersongeval in De Haan is gisterenmiddag een 40-jarige man uit Roeselare overleden. De veertiger crashte frontaal tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Zijn vrouw en twee kinderen werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde iets na 16 uur langs de Dorpsstraat in Klemskerke, deelgemeente van De Haan. “Over de omstandigheden is op dit moment nog geen duidelijkheid”, klinkt het bij de politie. Vast staat wel dat het gezin uit Roeselare frontaal in aanrijding kwam met de vrachtwagen. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval verder te onderzoeken.

De gevolgen waren zeer zwaar. De bestuurder, een 40-jarige man, stierf ter plaatse. Zijn echtgenote en twee kinderen, 9 en 7 jaar, raakten gewond maar zijn niet in levensgevaar. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.