Loodzware avondspits: al 370 kilometer file op Belgische wegen na verschillende ongevallen Frank Eeckhout TTR avh kv

09 mei 2018

15u32

Bron: eigen berichtgeving, Belga, Vlaams Verkeerscentrum 426 Door verschillende ongevallen belooft de avondspits bijzonder zwaar te worden vandaag. Op de E40 is het tot drie uur aanschuiven tussen Brussel en Oostende, door ongevallen in Erpe-Mere, Wetteren en Drongen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt om verplaatsingen naar de kust uit te stellen. Intussen staat al 370 kilometer file op de Belgische wegen.

Bij het ongeval in Wetteren raakten vijf voertuigen betrokken waarvan er drie getakeld moesten worden. Twee rijstroken waren daardoor versperd. Er is sprake van enkele gewonden. “Ter hoogte van Erpe-Mere gebeurde een ongeval in de file. Daarbij raakten twee wagens betrokken. Hierdoor is het ondertussen aanschuiven tot in Affligem", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

"Ook in Drongen gebeurde een ongeval met vier wagens. Twee daarvan moeten getakeld worden. De avondspits voor Hemelvaart was vorige keer al de zwaarste van het jaar en ook nu weer dreigt het dezelfde richting uit te gaan”, aldus Bruynickx die meldt dat de wachttijd tussen Brussel en de kust oploopt tot drie uur.

In Wetteren waren twee rijstroken versperd na het ongeval en ook in Erpe-Mere en Drongen was er hinder, maar de snelweg is intussen opnieuw vrij. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Omrijden

Rond 16.15 uur stond er al meer dan 200 kilometer file op de hoofdwegen in Vlaanderen en de trend is stijgend. Het Verkeerscentrum raadde het verkeer op lange afstand aan om van Brussel naar Gent naar Brugge via de A12, de N16 (Temsebrug) en de E17 te rijden, maar ook daar is er verkeershinder. "We zien het typische patroon van de dag voor een verlengd weekend. De spits is al vroeger op gang gekomen", zegt Bruyninckx.