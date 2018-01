Loods verwoest na brand in militaire kazerne in Peutie kv

22u12

Bron: Belga 29 Thinkstock (archiefbeeld) In de kazerne Majoor Housiau in Peutie (Vilvoorde) is vanavond om nog onbekende reden brand uitgebroken in een hangar. Dat meldt Defensie. Er zijn geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk.

Volgens een woordvoerder werd de brand omstreeks 19.00 uur opgemerkt. Om 20.20 uur kon de brandweer de vlammen blussen.

Het dak van de loods is ingestort. Verscheidene voertuigen in de loods - een bestelwagen, zes kleine en twee grote bussen - werden vernield.

Er vielen geen gewonden bij de brand en er was ook geen gevaar voor omwonenden.

Er zal een onderzoek gevoerd worden naar de oorzaak van de brand.