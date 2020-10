Exclusief voor abonnees

Longarts UZ Gent maakt zich op voor nog zwaardere tweede golf: “Ik vrees voor oorlogstoestanden”

Esther De Leebeeck

13 oktober 2020

05u00

0

In de ziekenhuizen stromen de coronapatiënten weer toe. In het UZ Gent vangen ze intussen ook patiënten uit Brussel en Sint-Niklaas op en gaan ze een tweede Covid-afdeling openen. Longarts Eva Van Braeckel (39), bekend van 'Topdokters', is bezorgd. "Zowel verpleegkundigen als artsen zitten op hun tandvlees. Ik vrees voor oorlogstoestanden."