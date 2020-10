Exclusief voor abonnees

Longarts UZ Gent maakt zich op voor nog zwaardere tweede golf: “Ik vrees voor oorlogstoestanden”

Esther De Leebeeck

13 oktober 2020

05u00

14

In de ziekenhuizen stromen de coronapatiënten weer toe. In het UZ Gent vangen ze intussen ook patiënten uit Brussel en Sint-Niklaas op en gaan ze een tweede Covid-afdeling openen. Longarts Eva Van Braeckel (39), bekend van 'Topdokters', is bezorgd. "Zowel verpleegkundigen als artsen zitten op hun tandvlees. Ik vrees voor oorlogstoestanden."