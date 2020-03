Longarts legt op Twitter uit wat corona-infectie met je lichaam doet mvdb

02 maart 2020

08u52 0 Een Nederlandse longarts legt op Twitter stap voor stap uit wat een infectie van het coronavirus precies met je lichaam doet. Dokter Sander de Hosson verbonden aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in het noorden van Nederland, somt aan de hand van illustraties van het menselijke lichaam de symptomen van een acute luchtwegontsteking (bronchitis) op.

Indien er niet alleen bronchitis ontstaat, maar er ook een virale longontsteking bijkomt en de patiënt duidelijk zieker is dan enkel een typische verkoudheid, is er mogelijk sprake van covid19. Pas bij een longfoto of -scan zijn de afwijkingen waarneembaar.



In de twitterdraad roept de dokter op zorgzaam om te springen met antibiotica. Hij vraagt iedereen om de kalmte te bewaren, in je elleboog te hoesten en geen onzin op sociale media te posten.

Wat is er bij een corona-infectie nu precies aan de hand? Wat speelt er als je milde klachten hebt en wat als zieker bent? Een draadje 👇. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Ons ademhalingsstelsel bestaat grof gezegd uit twee delen: de luchtwegen (of bronchieën) en de longen zelf waarin de longblaasjes (alveoli) liggen.i pic.twitter.com/jBgOrBcAve Sander de Hosson(@ shossontwits) link

De luchtwegen (bronchieen) zorgen voor het transport van zuurstof naar de longblaasjes.



Als deze ontstoken raken door een virus, noemen we dat luchtweginfectie of (acute) bronchitis.

Het slijmvlies van de bronchieen zwelt op waardoor slijm wordt aangemaakt en mensen hoesten. pic.twitter.com/QetQAW3Fca Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Bronchitis geeft meestal hoesten en slijm opgeven, maar kan soms ook benauwdheid en piepen geven, zeker bij mensen met onderliggende astma of chronische bronchitis (copd). Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Je lichaam reageert op de acute luchtwegontsteking met een immuunrespons: er ontstaat vaak koorts en hierbij zijn ook vermoeidheid, zweten en spierpijn aanwezig. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Bronchitis komt bij voor bij gewone verkoudheid, maar ook bij griep (influenza) en het coronavirus heel veel voor.

Het verschil tussen een verkoudheid en griep/corona is dat mensen er gemiddeld zieker van zijn (hoewel je uiteraard bij flinke verkoudheid ook goed ziek kan zijn). Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Het spectrum van symptomen van #corona varieert erg: van milde klachten (bronchitis met hoesten) tot zeer forse ziekteverschijnselen bij longontsteking.



Hier zie je symptomen bij een grote groep patiënten in China: vaak hoesten, opvallend weinig typische verkoudheidsklachten 👇 pic.twitter.com/wFT5KDM4EH Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Ernstigere ziekte bij #COVID19 ontstaat als niet alleen bronchitis ontstaat, maar ook een (virale) longontsteking.



Pas bij longontsteking zie je afwijkingen op de longfoto of -scan.



In de longen vindt gaswisseling plaats en indien verstoord, kan er benauwdheid optreden. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

De beelden van de foto’s wisselen, maar in het algemeen ziet men in verschillende longgebieden ontsteking, zoals hier: pic.twitter.com/PeGH8caDbI Sander de Hosson(@ shossontwits) link

De witte gebieden met pijltjes zijn de gebieden van de longontsteking, die op deze foto zwart horen te zijn. U ziet uiteraard ook de bronchieën en de bloedvaten. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

De Koreanen publiceren veel studies.

We krijgen een steeds duidelijker beeld van de verschillende afwijkingen op de foto.

Voor de liefhebber: https://t.co/kFPzWdYzKU pic.twitter.com/bBrav2vUJo Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Dan de behandeling: Het veruit belangrijkste geneesmiddel tegen covid19 is je éigen immuunsysteem.

Antibiotica hebben tegen een virus uiteraard geen zin. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Maar toch geven we bij patienten met een viruslongontsteking die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis liggen, wel vaak antibiotica. Door virus ziek geworden longweefsel is toegankelijker is voor bacterieën (dit noemen we superinfectie). Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Bij milde klachten heeft dat geen zin en is zelfs schadelijk. Antibiotica kunnen ook weer bijwerkingen geven. Gepast gebruik dus! Sander de Hosson(@ shossontwits) link

De behandeling van corona is dus vooral ondersteunen: zuurstof als er benauwdheid is, beademing als de longen het niet kunnen volhouden.



Uiteraard is behandelen van complicaties als een superinfectie belangrijk. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Alle ziekenhuizen in Nederland hebben veel ervaring met dit soort ziektebeelden, want ook influenza (griep) kan soms leiden tot een virale longontsteking. We kennen het beeld. Wordt behandeld door longartsen en IC-dokters (intensivisten). Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Er lopen momenteel in China onderzoeken naar het middel chloroquine, een oud malariamiddel, waarbij momenteel in allerijl gekeken wordt of effectiviteit kan worden aangetoond. Je vergelijkt dan patienten die het wel gebruiken met mensen die het niet gebruiken. Sander de Hosson(@ shossontwits) link

De studieresultaten van deze trials zijn nog niet gepubliceerd.



De medische wereld volgt uiteraard deze en ook andere lopende studies.



Er worden momenteel veel studies gepubliceerd, veel bijlezen voor zorgverleners dus. Belangrijke taak voor ons! Sander de Hosson(@ shossontwits) link

En blijf handen wassen 🧼, in je elleboog hoesten en bewaar afstand van hoestende mensen.



En: pic.twitter.com/HKLMpTjpLV Sander de Hosson(@ shossontwits) link

Dat doen wij ook.



Het heeft geen zin om in paniek te raken. Post geen onzin op social media en deel het ook niet. Wees wijs.



Het helpt én ons én uzelf niet.



Laat ons als zorgverleners ons werk doen. We zijn er voor u als u dat nodig hebt. Sander de Hosson(@ shossontwits) link