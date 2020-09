Exclusief voor abonnees

Longarts blikt terug op hectisch half jaar in UZ Gent: “Patiënten komen sneller en minder ziek binnen”

Marc Coppens

11 september 2020

06u21

Heuglijk nieuws woensdag. Het UZ Gent had voor het eerst sinds de start van de pandemie geen enkele Covid-19-patiënt meer. De vreugde was van korte duur, want gisteren werden opnieuw twee mensen opgenomen. "Hét grote verschil is dat de patiënten die in maart en april in het ziekenhuis belandden dikwijls al erg ziek waren. Sinds de zomer komen ze sneller en minder zwaar ziek binnen", zegt pneumoloog Yannick Vande Weygaerde.