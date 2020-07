Londen lanceert campagne voor Britten in België RL

31 juli 2020

00u35

Bron: Belga 2 Om Britten die in België wonen te helpen om hun rechten te beschermen na afloop van de overgangsperiode van de brexit op 31 december, lanceert de Britse regering een campagne. Via Facebook, digitale media en advertenties in kranten, licht Londen haar staatsburgers in.

De grootschalige campagne wordt ook in de andere lidstaten van de Europese Unie gehouden. Britten in België zullen van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken informatie krijgen over hoe ze hun rechten en toegang tot diensten op vlak van verblijf, gezondheidszorg, rijbewijzen en paspoorten kunnen behouden. Die informatie is samengebracht in een "Living in Belgium"-gids.

De bescherming van de rechten van Britse onderdanen is voor ons een absolute prioriteit Britse ambassadeur in België, Martin Shearman

De Britse ambassade in België informeerde Britse burgers naar eigen zeggen al op verschillende manieren, onder meer via bijeenkomsten in Belgische steden en vraag-en-antwoordsessies met ambassadeurs en consulaire experts. Die activiteiten zal de ambassade ook blijven organiseren, luidt het.

"De bescherming van de rechten van Britse onderdanen is voor ons een absolute prioriteit. Daarom blijven we Britse onderdanen informatie en advies geven zodat ze met zekerheid hun rechten kunnen behouden", zegt de Britse ambassadeur in België, Martin Shearman.

Hulp

Kwetsbare Britse staatsburgers die moeite hebben om verblijfs- of registratieaanvragen in Europa te voltooien - bijvoorbeeld mensen met mobiliteitsproblemen, andersvaliden of ouderen - krijgen hulp. De Britse regering maakte in totaal 3 miljoen pond (3,3 miljoen euro) vrij om liefdadigheidsinstellingen en andere organisaties in te schakelen om hen praktische ondersteuning te bieden.

