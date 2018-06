Lommelse schepen opnieuw vrijgelaten in plofkraakzaak, kogels gevonden voor woning TTR Marco Mariotti Birger Vandael Ken Standaert

27 juni 2018

12u00

De Lommelse sp.a-schepen Anick Berghmans (38) die gisterochtend bij haar thuis werd opgepakt in verband met het dossier rond de plofkraken, is deze namiddag vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Ze blijft als medeplichtige in verdenking gesteld . Achter het huis van de schepen, verborgen onder een zeil, werd een Audi aangetroffen die mogelijk werd gebruikt bij de plofkraak van vorige week donderdag in Lommel. Ook een huisvriend werd verhoord door de onderzoeksrechter, die hem eveneens liet gaan. "Hij was gewoon voetbal bij haar aan het kijken, toen de politie binnenviel", aldus raadsman Stijn Mertens.

De voorbije weken werden in ons land zeven plofkraken gepleegd op geldautomaten. Voor de zes plofkraken in Vlaanderen gingen de daders telkens op een gelijkaardige manier te werk, alleen die in het Waalse Seneffe zou op een meer amateuristische manier gepleegd zijn. De laatste twee plofkraken werden vorige week donderdag gepleegd op Bpost-kantoren in Lommel en Lummen.

In de zoektocht naar de daders kijken de speurders onder meer naar het Nederlands misdaadmilieu, maar gisterochtend werd de 38-jarige Anick Berghmans opgepakt. Berghmans is sinds 2015 de Lommelse sp.a-schepen voor Evenementen, Kinder- en Dierenwelzijn. Bij haar thuis in Lommel werd een Audi onder een zeil gevonden. Die Audi was mogelijk betrokken bij de plofkraak van vorige week in Lommel. De politie zette toen de achtervolging in op een gelijkaardige wagen. Volgens ooggetuigen had die toen geen nummerplaat. Er wordt nu onderzocht of de bewuste wagen gelinkt wordt aan de gevonden Audi bij Berghmans.

Ook een vriend van Berghmans, Y.B., werd aangehouden, maar na verhoor besliste de onderzoeksrechter hem te laten gaan. Volgens zijn advocaat Stijn Mertens was de man, gekend als huisvriend van Anick Berghmans, gewoon voetbal aan het kijken in de woning van de schepen toen de politie binnenviel. "Hij zei al van bij het begin dat hij er niets mee te maken had", aldus Mertens. Y.B. woont bij zijn ouders, maar is als vriend des huizes ook regelmatig bij Berghmans te vinden.

Hoe de politie op het spoor van de schepen is gekomen en wat haar uitleg is voor de verdachte auto die achter haar huis stond, is nog onduidelijk. Wel besliste de onderzoeksrechter deze voormiddag om haar diefstal met braak en bendevorming ten laste te leggen. Na het verhoor besliste de onderzoeksrechter echter om Berghmans opnieuw vrij te laten. Raadsman Jeroen Vandenberk heeft zonet bevestigd dat zijn cliënte Anick Berghmans in vrijheid is gesteld: “Ze is danig onder de indruk, maar wenst eerst de kans te krijgen om de nodige personen te spreken. Mogelijk zal ze later verder de pers te woord staan.” Berghmans zal nu beschikbaar blijven voor het verdere onderzoek en blijft als medeplichtige in verdenking gesteld.

Twee kogels

Nadat het nieuws bekend raakte dat Berghmans werd opgepakt, hebben journalisten deze voormiddag twee kogels aangetroffen voor haar woning. Onder meer een journalist van deze krant deed de vondst en verwittigde de politie. Vermoedelijk houdt de vondst verband met het onderzoek en de mogelijke rol van Berghmans en haar vriend in het plofkraakdossier.

Non-actief

Anick Berghmans zelf bleef dinsdagavond afwezig op de gemeenteraad door "persoonlijke redenen". Intussen heeft de Lommelse burgemeester en partijgenoot van Berghmans Peter Vanvelthoven gereageerd op het nieuws rond zijn schepen van Kinderwelzijn. De burgemeester en het schepencollege zeggen "zwaar geschokt" te zijn. Berghmans wordt als schepen voorlopig op non-actief gezet.

"De feiten zijn bijzonder zwaarwichtig en de mogelijke betrokkenheid van een lid van het schepencollege is onaanvaardbaar", klinkt het in een reactie aan Belga. De bevoegdheden van Berghmans worden overgenomen door eerste schepen Kris Verduyckt, die deze bevoegdheden in het verleden al heeft uitgeoefend.

N-VA: "Hiervoor gewaarschuwd"

De oppositie werd nog niet op de hoogte gesteld dat Berghmans op non-actief geplaatst zou worden. Oppositiepartij CD&V steunt die beslissing van het schepencollege. "We stellen voor om zolang de procedure loopt, de schepen op non-actief te houden", zegt Tim Van Werde, voorzitter van de Lommelse CD&V-afdeling. "Laat het gerecht zijn werk doen en dan wordt het wel duidelijk wat de volgende stap zou zijn wat de toekomst van de schepen betreft."

N-VA, ook in de oppositie in Lommel, stelde naar eigen zeggen het functioneren van Berghmans al meermaals in vraag. "Dat de burgemeester en schepenen zwaar geschokt zijn, verschiet ik van, want ze kennen de voorgeschiedenis", zegt N-VA-fractieleider in de gemeenteraad Karel Wieërs. "Dit is een vervolgverhaal, want dit is niet het eerste feit van haar en haar vriend. We hebben hiervoor gewaarschuwd, maar dat werd altijd weggelachen door het bestuur en dit is het resultaat."

Big Brother

Berghmans verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother en als zangeres bij de Ketnet-band.

Op korte tijd gebeurden op verschillende plekken in Vlaanderen plofkraken. De plofkraak in Lommel was al de zesde plofkraak op rij:

Bpost liet vorige week weten dat ze hun actieplan tegen de plofkraken verder zullen uitbouwen en dat ze een aantal maatregelen versneld zullen nemen. Zo zit er minder cash in de automaten. Bovendien zal een belangrijk deel van de kantoren worden uitgerust met een systeem dat kan detecteren of een plofkraak gaande is.