Lommelse schepen opgepakt in plofkraakzaak: "Verdachte Audi gevonden achter haar huis"

27 juni 2018

06u29

Bron: Belga, eigen berichtgeving 530 De Lommelse sp.a-schepen Anick Berghmans (38) is gisterochtend bij haar thuis opgepakt in verband met het dossier rond de plofkraken. Dat meldden de kranten van Mediahuis en is bevestigd door de politie aan onze redactie. De politie zou achter het huis van de schepen, verborgen onder een zeil, een Audi met Nederlandse nummerplaat gevonden hebben. Die wagen zou gebruikt zijn bij minstens een van de plofkraken die onlangs in ons land gepleegd werden.

Ook een vriend van Berghmans zou ondertussen opgepakt zijn. Hoe de politie op het spoor van de schepen is gekomen en wat haar uitleg is voor de verdachte auto die achter haar huis stond, was volgens de kranten van Mediahuis nog onduidelijk. De onderzoeksrechter moet deze ochtend beslissen of ze wordt aangehouden.

Het parket van Limburg wil officieel nog niet reageren. "Later op de dag verwachten we meer nieuws over wat haar rol in de zaak kan zijn", bevestigt Dorien Vanderheiden, persmagistraat van het parket Limburg aan onze redactie.

Anick Berghmans is sinds 2015 schepen voor sp.a in Lommel. Ze verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother en als zangeres bij de Ketnet-band.

Op korte tijd gebeurden op verschillende plekken in Vlaanderen plofkraken. De plofkraak in Lommel was al de zesde plofkraak op rij:

Bpost liet vorige week weten dat ze hun actieplan tegen de plofkraken verder zullen uitbouwen en dat ze een aantal maatregelen versneld zullen nemen. Zo zit er minder cash in de automaten. Bovendien zal een belangrijk deel van de kantoren worden uitgerust met een systeem dat kan detecteren of een plofkraak gaande is.