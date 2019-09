Lommelse ex-schepen Anick Berghmans (sp.a) doorverwezen in dossier over plofkraken AW

13 september 2019

17u09

Bron: Belga 16 De raadkamer in Hasselt heeft de 39-jarige Anick Berghmans, ex-schepen voor sp.a in Lommel, doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor haar mogelijke betrokkenheid bij een plofkraak bij bpost in Lommel. Ook een man uit het Oost-Vlaamse Zele, die Berghmans in het uitgaansleven zou ontmoet hebben, en drie Nederlanders zijn doorverwezen.

Berghmans was persoonlijk aanwezig tijdens de zitting, met bijstand van advocaat Peter Donné. Ze wist via een achteruitgang het gerechtshof in Hasselt ongezien binnen en buiten te glippen. Ze wordt ook verdedigd door Jeroen Vandenberk.

In het dossier over de twee plofkraken zitten drie verdachten in hechtenis. Het gaat onder meer om Nederlanders van Marokkaanse afkomst uit de regio van Rotterdam. Een man uit het Oost-Vlaamse Zele is ook een van de verdachten. Hij is voortvluchtig en heeft geen gekend adres.

Audi

In juni 2018 werd Berghmans officieel in verdenking gesteld als medeplichtige aan de reeks plofkraken in ons land. Na de plofkraak op 21 juni 2018 bij bpost Lommel werd er bij het huis van Berghmans immers een Audi onder een zeil gevonden. Die Audi was betrokken bij de plofkraak en werd gebruikt als vluchtvoertuig.

In het voertuig werden nog met inkt besmeurde geldbiljetten teruggevonden. Kort na die plofkraak werd Berghmans op 26 juni thuis opgepakt en dezelfde dag na verhoor vrijgelaten. Ze heeft altijd haar betrokkenheid ontkend. Ook een 29-jarige vriend werd toen opgepakt, maar na verhoor gelost. Hij is niet doorverwezen.

De vier andere verdachten zouden ook achter een tweede plofkraak zitten, namelijk die op een ING-kantoor in Kinrooi op 4 juni 2018. Daar werden twee geldautomaten met explosieven opgeblazen. De materiële schade aan het kantoor was enorm. De buit zou toen gering zijn geweest. De andere verdachten worden verdedigd door onder meer de advocaten Luk Delbrouck en Tom Van Overbeke.