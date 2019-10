Lommelse ex-schepen Anick Berghmans kent vandaag vonnis in plofkraakproces IB

18 oktober 2019

05u18

De Lommelse ex-schepen (sp.a) Anick Berghmans kent straks haar vonnis in het plofkraakproces in de Hasseltse correctionele rechtbank. De openbare aanklager had voor de 39-jarige vrouw, die via Big Brother en Ketnet bekend werd, een celstraf van 4 jaar en een ontzetting uit de rechten voor 7 jaar gevraagd wegens mogelijke betrokkenheid bij een plofkraak op een geldautomaat van bpost in Lommel op 21 juni 2018.

De plofkrakers in Lommel met een buit van bijna 238.000 euro hadden hun Audi onder een zeil in de schuur aan de woning van Berghmans gestald. Ze had die vraag om de auto er te stallen gekregen van de voortvluchtige vijftiger Patje H. uit het Oost-Vlaamse Zele, die 17 jaar cel riskeert. De drie Nederlanders en Patje H. worden ook verdacht van een plofkraak op de ING in Kinrooi op 4 juni 2018. De drie Nederlanders tussen 30 en 56 jaar uit Amsterdam en Zaandam riskeren elk 12 jaar cel.

Voertuig gestald in schuur

Patje H. kende Anick Berghmans van de fitness en van in een danscafé in Lommel. Patje had haar gevraagd of er een voertuig bij haar in de schuur mocht gestald worden. In die Audi lagen een besmeurd biljet van vijftig euro en een specifieke vuilniszak met 17.295 euro aan met inkt besmeurde geldbriefjes. Anick Berghmans had verder op Patje zijn vraag een simkaart door de wc gespoeld en haar gsm volledig gewist. De vrouw beweerde niet te weten waarvoor de voertuig moest dienen. Ze verklaarde dat ze sliep en niets gehoord had.

De verdediging ging voor de vrijspraak.