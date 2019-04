Lommel laat 41 borden met tekst ‘Opgepast! Overstekende illegalen’ verwijderen TT

De stad Lommel heeft 41 borden weggehaald met daarop de tekst 'Opgepast! Overstekende illegalen'. De borden waren zaterdagnacht op verschillende plaatsen in de gemeente opgehangen door de extreemrechtse organisatie Voorpost. Dat melden de VRT en Het Belang van Limburg.

Verschillende inwoners van Lommel merkten de borden gisterenochtend op en brachten de gemeente en de politie op de hoogte. Samen met een aantal vrijwilligers werden de borden snel verwijderd. Het bleek te gaan om een actie van Voorpost, dat wilde protesteren tegen het asielcentrum in de gemeente. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) veroordeelt de actie en bekijkt of de gemeente stappen kan ondernemen.

In het voormalig vakantiedomein Parelstrand verblijven 800 asielzoekers in afwachten van de beslissing over hun aanvraag. Het asielcentrum ging enkele maanden geleden opnieuw open door de hogere instroom aan asielzoekers, en onlangs werd beslist het langer open te houden dan gepland. Normaal gezien zou het centrum gisteren weer sluiten, maar die datum werd verplaatst naar 31 augustus.

De komst van de asielzoekers en het langer openhouden van het centrum veroorzaakte ongerustheid bij een aantal inwoners. Zo was er vorige maand sprake van diefstallen en vandalisme in de tuinen van omwonenden. Volgens schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) ging het om een vorm van “georganiseerde criminaliteit”. “Er waren meer diefstallen en vooral de lokale supermarkten ondervonden last van bepaalde vluchtelingen. Die hadden het vooral op gebruikershoeveelheden gemunt, vaak in de vorm van sterke drank”, zei hij vorige week in onze krant.

Volgens Vanderkrieken ging het om “een bepaalde groep uit een specifiek geografisch gebied” die voor overlast zorgde. “Zij waren met een dertigtal personen aanwezig en acht van hen zijn door onze verhoogde intolerantie weggestuurd. Daarnaast heeft burgemeester Bob Nijs de federale politie gevraagd voor extra ondersteuning. Er is ook een wekelijkse samenkomst tussen alle partijen. Inmiddels zijn de criminaliteitscijfers weer gedaald. De laatste twee weken zijn er zelfs geen meldingen meer geweest van dergelijke feiten.”