Lokale voorzitter socialistische vakbond betrokken bij rellen tegen Francken in Verviers

21 februari 2019

21u05

Bron: La Meuse 21 Volgens de Waalse krant La Meuse was de voorzitter van de socialistische vakbond in Verviers betrokken bij de gewelddadige rellen tegen de lezing van Theo Francken (N-VA). De krant bekeek beelden en foto’s van het protest, waarbij dinsdagavond de auto van Francken beschadigd werd, en achterhaalde dat het om Christian Jacquemin gaat. Op de beelden is te zien hoe de man een stoel naar de ingang van het hotel gooit.

De ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie moest normaal gezien in Verviers zijn boek ‘Continent sans frontière’ (Continent zonder Grenzen) voorstellen, maar de lezing werd last minute geannuleerd door een betoging waar ook PS-burgemeester Muriel Targnion aan deelnam.

De ordediensten waren massaal ter plaatse, moesten zelfs enkele keren tussenbeide komen en traangas gebruiken opdat de situatie niet uit de hand zou lopen. Zo werd er onder meer gegooid met terrasmeubilair van het hotel.



Een van de mannen die met een stoel gooide, is dus Christian Jacquemin. “Hij is de voorzitter van de FGTB (de Franstalige socialistisch vakbond) in Verviers. Het is dus niet zomaar iemand”, schrijft de krant. “Hij is goed te herkennen op verschillende beelden.”

Extreemrechtse Nation

Aan La Meuse legt de man uit wat er die avond volgens hem gebeurd is. “Enkele leden van Nation (een extreemrechtse Franstalige partij, nvdr.) begonnen me te duwen en ik heb daarop gereageerd.” De politie deed ondertussen niets volgens hem. “Ik vind het nog steeds absurd”, gaat hij verder.

Foto’s laten zien dat andere demonstranten met rode jassen met meubilair gooiden. Volgens de man zou Nation met meubilair zijn beginnen gooien, waarop met stoelen gegooid werd. Twee dagen later geeft Jacquemin toe dat “het misschien geen passende reactie op de provocaties was”.

Alle schuld mag niet op de rug van de FGTB geschoven worden Christian Jacquemin

De man vindt wel dat burgemeester en de uitbater van het hotel “de grote verantwoordelijken” zijn. “Alle schuld mag niet op de rug van de FGTB geschoven worden.” Volgens Jacquemin wisten de uitbaters van het hotel wat ze konden verwachten. “Ik had het hotel de dag tevoren aan de telefoon. Ik had hen geadviseerd alles in het werk te stellen om het evenement te annuleren en legde uit dat er mogelijk problemen zouden zijn.”

Het hotel schat de schade en de gemiste inkomsten als gevolg van de rellen op ongeveer 15.000 euro.

